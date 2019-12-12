«Не трогай Плотву»: финальный трейлер сериала «Ведьмак»

Геральт из Ривии — один из самых известных героев фэнтези-литературы. Суровый, циничный охотник на монстров, странствующий из деревни в деревню, выполняя опасные заказы, он сразу приглянулся читателю. Фанаты романов Анджея Сапковского давно ждут достойную экранизацию приключений Геральта и поэтому с подозрением относятся к проекту Netflix с Генри Кавиллом в главной роли, премьера которого состоится 20 декабря.