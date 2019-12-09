17 лет спустя: смотри трейлер комедии с Уиллом Смитом «Плохие парни навсегда»

Премьера первой части трилогий состоялась в далеко 1995 году. Талантливый режиссер Майкл Бэй сумел из первоначально непримечательного сюжета сделать вкусную голливудскую конфетку. История двух детективов полиции Майями, каждый из которых представляет собой два диаметрально противоположных мира: богатых плейбоев и многодетных заложников ипотеки и кредитов.

Фильм «Плохие парни Навсегда» переносит любимых героев на 17 лет вперед. Двух юных душой дядечек ждут невероятные приключения. Сбылась мечта Марка Бернетта – он стал полицейским инспектором. Приятель и боевой товарищ Майк Лоури впал в депрессию и медленно тонет в болоте средневозрастного кризиса. Возможно, все было бы крайне печально, если бы не месть злопамятного румынского (или албанского? – кто их там разберет!) мафиози. Новоявленный мститель настолько досаждает героям, что им приходится вспомнить о боевом братстве и вступить в неравный бой с превосходящими силами противника.