Пн, 9.12.2019
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  • В кино на этой неделе: смотри трейлер комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

В кино на этой неделе: смотри трейлер комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

ФОТО: скриншот

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег!

Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

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