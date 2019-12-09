В кино на этой неделе: смотри трейлер комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?