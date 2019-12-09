«Золотой Глобус-2020»: названы номинанты

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 77-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус».
Лучший драматический фильм
«Ирландец»
«1917»
«Джокер»
«Брачная история»
«Два папы»
Лучшая комедия или мюзикл
«Достать ножи»
«Кролик Джоджо»
«Меня зовут Долемайт»
«Рокетмен»
«Однажды в… Голливуде»
Лучший актер в драматическом фильме
Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Хоакин Феникс — «Джокер»
Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Синтиа Эриво — «Гарриет»
Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Рене Зеллвегер — «Джуди»