Теперь официально: у «Шазама!» будет сиквел

Впервые о готовности продолжить «Шазама!» стало известно еще в апреле. Тогда же было объявлено, что сиквел напишет соавтор первого фильма Генри Гайден. «Шазам!» успешно выступил в мировом прокате, заработав по миру 364 млн долларов при бюджете в 100 миллионов.

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«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который получает от древнего волшебника способность превращаться в могучего воина, наделенного силой, мудростью и ловкостью величайших героев и богов.