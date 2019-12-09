«Паразиты» стали лучшим фильмом по мнению критиков Лос-Анджелеса

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса подвела итоги года. Лучшим фильмом были признаны «Паразиты», в мае взявшие главный приз Каннского кинофестиваля. Сейчас сатира Пон Джун-хо является главным кандидатом на «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм».
Среди актеров наградили Антонио Бандераса за «Боль и славу», Мэри Кэй Плэйс за «Диану», Сон Кан Хо за «Паразитов» и Дженнифер Лопез за «Стриптизерш».
Стоит отметить, что критики Лос-Анджелеса не ограничиваются одним победителем, поэтому в каждой категории есть второе место. Так, после «Паразитов» лучшим фильмом считается «Ирландец», а Лупита Нионго стала лучшей актрисой второго плана, уступив первенство Мэри Кэй Плейс.
Полный список победителей:
Лучший фильм
«Паразиты»
Второе место: «Ирландец»
Лучший режиссер
Пон Джун-хо — «Паразиты»
Второе место: Мартин Скорсезе — «Ирландец»
Лучший актер
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Второе место: Адам Драйвер — «Брачная история»
Лучшая актриса
Мэри Кэй Плэйс — «Диана»
Второе место: Лупита Нионго — «Мы»
Лучший актер второго плана
Сон Кан Хо — «Паразиты»
Второе место: Джо Пеши — «Ирландец»
Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
Второе место: Чжоу Шучжэнь — «Прощание»
Лучший сценарий
Ноа Баумбак — «Брачная история»
Второе место: Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты»
Лучший фильм на иностранном языке
«Паразиты»
Второе место: «Портрет девушки в огне»
Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»
Второе место: «Аполлон-11»
Лучший анимационный фильм
«Я потеряла свое тело»
Второе место: «История игрушек 4»
Лучший саундтрек
«Я потеряла свое тело»
Второе место: «1917»
Лучшая операторская работа
Клер Матон — «Портрет девушки в огне»
Второе место: Роджер Дикинс — «1917»
Лучшая работа художника-постановщика
«Однажды в... Голливуде»
Второе место: «Паразиты»
Лучший монтаж
«Аполлон-11»
Второе место: «Неограненные драгоценности»
Награда за карьерные достижения
Элейн Мей
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса была основана в 1975 году. В ее состав входят журналисты как из печатных СМИ, так и из интернет-изданий.
Церемония вручения наград пройдет 11 января.