«Паразиты» стали лучшим фильмом по мнению критиков Лос-Анджелеса

Среди актеров наградили Антонио Бандераса за «Боль и славу», Мэри Кэй Плэйс за «Диану», Сон Кан Хо за «Паразитов» и Дженнифер Лопез за «Стриптизерш».

Стоит отметить, что критики Лос-Анджелеса не ограничиваются одним победителем, поэтому в каждой категории есть второе место. Так, после «Паразитов» лучшим фильмом считается «Ирландец», а Лупита Нионго стала лучшей актрисой второго плана, уступив первенство Мэри Кэй Плейс.

Полный список победителей:

Лучший фильм

«Паразиты»

Второе место: «Ирландец»

Лучший режиссер

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Второе место: Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Лучший актер

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Второе место: Адам Драйвер — «Брачная история»

Лучшая актриса

Мэри Кэй Плэйс — «Диана»

Второе место: Лупита Нионго — «Мы»

Лучший актер второго плана

Сон Кан Хо — «Паразиты»

Второе место: Джо Пеши — «Ирландец»

Лучшая актриса второго плана

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Второе место: Чжоу Шучжэнь — «Прощание»

Лучший сценарий

Ноа Баумбак — «Брачная история»

Второе место: Пон Джун-хо, Хан Джин-вон — «Паразиты»

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты»

Второе место: «Портрет девушки в огне»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

Второе место: «Аполлон-11»

Лучший анимационный фильм

«Я потеряла свое тело»

Второе место: «История игрушек 4»

Лучший саундтрек

«Я потеряла свое тело»

Второе место: «1917»

Лучшая операторская работа

Клер Матон — «Портрет девушки в огне»

Второе место: Роджер Дикинс — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика

«Однажды в... Голливуде»

Второе место: «Паразиты»

Лучший монтаж

«Аполлон-11»

Второе место: «Неограненные драгоценности»

Награда за карьерные достижения

Элейн Мей

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