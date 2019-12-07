Частично снятый в Таллинне фильм Кристофера Нолана появился в расписании Apollo Kino

Согласно сайту, фильм выйдет в прокат 17 июля 2020 года, что совпадает с официальной датой мировой премьеры, опубликованной ранее на официальной страничке фильма. Информации о фильме не так много... Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, тем не менее, фанаты уже гадают и пытаются найти на сайте хоть какие-то подсказки.