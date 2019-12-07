Сб, 7.12.2019
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Частично снятый в Таллинне фильм Кристофера Нолана появился в расписании Apollo Kino

Christopher Nolan

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

Фильм легендарного голливудского режиссера Кристофера Нолана «Tenet» («Догма» или «Принцип») появился в расписании на сайте сети кинотеатров Apollo Kino. 

Согласно сайту, фильм выйдет в прокат 17 июля 2020 года, что совпадает с официальной датой мировой премьеры, опубликованной ранее на официальной страничке фильма. Информации о фильме не так много... Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, тем не менее, фанаты уже гадают и пытаются найти на сайте хоть какие-то подсказки. 

Расписание сеансов и билеты появятся позже на этой страничке!

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