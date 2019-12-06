«Черная вдова»: трейлер нового хита Marvel уже в Сети

Кинокомикс «Чёрная вдова», трейлер которого сегодня был опубликован в Сети, станет первым фильмом «Фазы 4» кинематографической вселенной Marvel.
После логичной, но неожиданной смерти Наташи Романофф в кинокомиксе «Мстители: Финал», студия Marvel возвращает этого персонажа на экраны. В кинотеатрах сети Apollo Kino фильм можно будет посмотреть с 1 мая 2020 года.
Кинокомикс «Черная вдова» станет приквелом: он расскажет о событиях, произошедших после событий комикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташа Романофф оказывается в Будапеште, где лицом к лицу столкивается со своим прошлым. В фильме, сюжет которого студия держит в секрете, также появятся Красный Страж и Елена Белова.
Теперь подробнее об этих и других персонажах. Красный Страж, он же Алексей Шостаков, шпион, – в комиксах был мужем Наташи Романофф. Когда-то Наташа была известной балериной, но когда ей сообщили о неожиданной смерти мужа, она решила увековечить память умершего возлюбленного и начала обучение шпионскому мастерству. Красный Страж на самом деле остался жив: Алексею запретили контактировать ни с кем из своих близких, даже с женой, ведь ему предстояло пройти программу подготовки, в результате которой он должен был стать супергероем. Елена Белова – вторая Чёрная вдова – получила это имя после прохождения специальной подготовки в том же месте, где тренировали и Наташу Романофф. Врагом оригинальной Чёрной вдовы станет Таскмастер, он же Надсмотрщик – агент организации «Щ.И.Т.», инструктор боевых искусств, обладающий фотографической памятью. Лишь раз посмотрев на технику боя супергероев, он играючи воспроизводил её сам. Согласно комиксам, силы Таскмастера были практически равны силам Капитана Америки.