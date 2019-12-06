«Черная вдова»: трейлер нового хита Marvel уже в Сети

Теперь подробнее об этих и других персонажах. Красный Страж, он же Алексей Шостаков, шпион, – в комиксах был мужем Наташи Романофф. Когда-то Наташа была известной балериной, но когда ей сообщили о неожиданной смерти мужа, она решила увековечить память умершего возлюбленного и начала обучение шпионскому мастерству. Красный Страж на самом деле остался жив: Алексею запретили контактировать ни с кем из своих близких, даже с женой, ведь ему предстояло пройти программу подготовки, в результате которой он должен был стать супергероем. Елена Белова – вторая Чёрная вдова – получила это имя после прохождения специальной подготовки в том же месте, где тренировали и Наташу Романофф. Врагом оригинальной Чёрной вдовы станет Таскмастер, он же Надсмотрщик – агент организации «Щ.И.Т.», инструктор боевых искусств, обладающий фотографической памятью. Лишь раз посмотрев на технику боя супергероев, он играючи воспроизводил её сам. Согласно комиксам, силы Таскмастера были практически равны силам Капитана Америки.