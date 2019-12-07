Ольга Куриленко и Гари Олдман: в прокат выходит боевик «Курьер»

Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу (Гари Олдман). И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…