Ольга Куриленко и Гари Олдман: в прокат выходит боевик «Курьер»

На первый взгляд, она (Ольга Куриленко) - всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон.
Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу (Гари Олдман). И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…
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