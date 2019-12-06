Сб, 7.12.2019
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Стало известно, когда российская драма «Лед 2» выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии
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ФОТО: скриншот

Российская спортивная мелодрама режиссёра Жоры Крыжовникова, главные роли в которой исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова, выйдет в прокат в кинотеатрах сети Apollo Kino уже 14 ферваля. Премьерные показы возможно состоятся немного раньше. 

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

Расписание сеансов и билеты будут достпуны ближе к дате премьеры по этой ссылке!

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