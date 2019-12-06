Стало известно, когда российская драма «Лед 2» выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…