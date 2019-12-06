«Веном 2» может получить рейтинг R после громкого успеха «Джокера»

Продюсер «Венома» считает, что «взрослый» рейтинг дает создателям больше творческой свободы, и это не остается без внимания зрителей.
Среди всех комиксовых персонажей Веном — очевидный кандидат на то, чтобы фильму о нем был присвоен «взрослый» рейтинг R. Вполне вероятно, что предстоящая картина Sony «Веном 2» с Томом Харди в главной роли пойдет по стопам триумфального «Джокера», оказавшись более жестоким и суровым зрелищем, чем предполагалось изначально. Напомним, что первый «Веном» имеет рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен).
В эксклюзивном интервью CinemaBlend продюсер «Венома» Мэттью Толмак признал вероятность, что новый фильм обзаведется рейтингом R:
Думаю, всегда нужно рассматривать подобный вариант, поскольку сейчас это работает. Впрочем, наш первый фильм тоже оказался успешным. Наша франшиза живет полноценной жизнью, и не думаю, что кто-то может отозваться о ней пренебрежительно. У нас есть свое место в мире, так что возможное присвоение фильму рейтинга R не было внезапной идеей. Думаю, пример «Джокера» прямо указывает на то, что мы можем преуспеть. Эта тенденция проявляется уже давно. Первым прецедентом был «Дэдпул», затем последовал «Логан», но долгое время подобные вещи были под строгим запретом. Знаете, мне кажется, тот факт, что фильмы с рейтингом R получают огромную аудиторию, является очень значимым событием для киноиндустрии. Это значит, что теперь у нас есть больше возможностей в том, как выстраивать повествование.
Несмотря на такое заявление, далеко не факт, что «Веном 2», за съемки которого взялся Энди Серкис, в итоге получит рейтинг R. Первая часть франшизы при бюджете в $100 млн заработала в мировом прокате свыше $850 млн, что превышает кассовые сборы как обеих частей «Дэдпула», так и «Логана». Как видим, создатели «Венома» уже нашли свою формулу успеха в рамках рейтинга RG-13, и не факт, что они рискнут от нее отказаться.