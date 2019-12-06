«Веном 2» может получить рейтинг R после громкого успеха «Джокера»

Думаю, всегда нужно рассматривать подобный вариант, поскольку сейчас это работает. Впрочем, наш первый фильм тоже оказался успешным. Наша франшиза живет полноценной жизнью, и не думаю, что кто-то может отозваться о ней пренебрежительно. У нас есть свое место в мире, так что возможное присвоение фильму рейтинга R не было внезапной идеей. Думаю, пример «Джокера» прямо указывает на то, что мы можем преуспеть. Эта тенденция проявляется уже давно. Первым прецедентом был «Дэдпул», затем последовал «Логан», но долгое время подобные вещи были под строгим запретом. Знаете, мне кажется, тот факт, что фильмы с рейтингом R получают огромную аудиторию, является очень значимым событием для киноиндустрии. Это значит, что теперь у нас есть больше возможностей в том, как выстраивать повествование.