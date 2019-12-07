Сб, 7.12.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Крутой шпион: смотри трейлер нового мультфильма «Кот под прикрытием»

Крутой шпион: смотри трейлер нового мультфильма «Кот под прикрытием»

ФОТО: скриншот

Уже в конце января 2020 года в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет мультфильм «Кот под прикрытием». Премьерные показы состоятся 24 января. Расписание сеансов и билеты сможешь найти здесь!

Первоклассный, но несговорчивый кот-шпион Владимир вынужден объединиться с непутевым новичком Гектором, чтобы расследовать похищение сверхсекретного материала. Идя по следу грабителей, невольные напарники узнают о климатической угрозе, из-за которой могут исчезнуть все животные.

Смотри трейлер!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ