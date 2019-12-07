Крутой шпион: смотри трейлер нового мультфильма «Кот под прикрытием»

Уже в конце января 2020 года в прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет мультфильм «Кот под прикрытием». Премьерные показы состоятся 24 января. Расписание сеансов и билеты сможешь найти здесь!
Первоклассный, но несговорчивый кот-шпион Владимир вынужден объединиться с непутевым новичком Гектором, чтобы расследовать похищение сверхсекретного материала. Идя по следу грабителей, невольные напарники узнают о климатической угрозе, из-за которой могут исчезнуть все животные.
Смотри трейлер!