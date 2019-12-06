Джон Фавро объяснил, почему все в таком восторге от малыша Йоды из «Мандалорца»

С тех пор как новый сериал вселенной «Звездных войн» стартовал на Disney+, в Сети каждый день появляются все новые рисунки, мемы и твиты про самого милого персонажа этого года — малыша Йоду.

Конечно, крохотный халат, большие наивные глаза и острые ушки делают этого героя «Мандалорца» невероятно очаровательным, но, по словам исполнительного продюсера Джона Фавро, есть еще одна причина, по которой похожий на гремлина малыш завоевал такую популярность. В интервью The Hollywood Reporter Фавро предположил, что всеобщий восторг от героя обусловлен тем, «что Джордж Лукас изначально создал Йоду как персонажа, окутанного тайной, и именно это делает его таким первостепенным и легендарным».

ФОТО: JUSTIN TALLIS/AFP