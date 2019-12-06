«Они опять здесь»: новый трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

В Сети появился новый трейлер «Вторжения» — сиквела фантастического экшена «Притяжение» Федора Бондарчука, вышедшего в 2017 году.
Падение инопланетного корабля в Чертанове, очаровательный пришелец Хэкон с лицом Риналя Мухаметова и история любви обитателей разных миров настолько приглянулись зрителю, что сборы «Притяжения» составили 18 млн долларов (более миллиарда рублей).
Продолжение выйдет в прокат под названием «Вторжение», а действие развернется спустя три года после событий первого фильма. Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба. Вскоре на Землю возвращается Хэкон, который желает спасти возлюбленную, но для этого он должен решить, что для него важнее — Юля или жизни миллиардов живых существ.
В сиквел вернутся Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков. Из новых актеров в фильме снялся Юрий Борисов — его персонаж должен будет защищать Юлю Лебедеву по просьбе ее отца.
«Вторжение» выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino 3 января 2020 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!