«Они опять здесь»: новый трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

Продолжение выйдет в прокат под названием «Вторжение», а действие развернется спустя три года после событий первого фильма. Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба. Вскоре на Землю возвращается Хэкон, который желает спасти возлюбленную, но для этого он должен решить, что для него важнее — Юля или жизни миллиардов живых существ.