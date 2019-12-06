Кляпы во рту и ванна на сцене: смотри, что происходило в Ülemiste в вечер пятницы
Вчера, в вечер пятницы, в Apollo Kino Ülemiste прошла премьера постановки «Kas te käite siin tihti?» (А вы сюда часто ходите?), главные роли в которой исполнили Яан Ууспылд и Отт Сепп.
Два главных артиста комедийного жанра в Эстонии на одной сцене — что может быть круче? Яан Ууспылд и Отт Сепп показали настоящий класс в лирической постановке двух британских сценаристов, Хэмиша Макколла и Шона Фоули.
Можете себе представить, что кто-то придумывает историю о двух мужчинах, которые на несколько лет застряли в ванной комнате? На самом деле даже на десятилетия. Все это довольно абсурдно в лучшем смысле этого слова.
Постановщик Айн Мяэотс говорит, что он видел то же самое несколько лет назад в Эдинбурге.
Это не стандартная комедия, но для для ее постановки нужно ею проникнуться, нужна импровизация и лучшие актеры в этом жанре,
- сказал он.
Потребовалось много времени на то, чтобы добыть материал для пьесы, потому что текста не было.
В конце концов историю просто пришлось списать с имевшегося видео и, в некоторых моментах даже полностью переписать. Вот почему это на самом деле совершенно новая версия этой пьесы.