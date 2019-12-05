Чт, 5.12.2019
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Дакота и Эль Фаннинг впервые сыграют сестер в фильме «Соловей»

Elle Fanning, right, and her sister Dakota Fanning

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Дакота и Эль Фаннинг в скором времени воплотят в жизнь свою давнюю мечту и сыграют сестер в кино. Актрисы исполнят главные роли в экранизации мирового бестселлера Кристин Ханны The Nightingale («Соловей»).

Сюжет романа разворачивается во Франции во время Второй Мировой войны и рассказывает о судьбах двух родных, но совершенно разных сестер. Старшая Вианна ради спасения маленькой дочери размещает в своем доме немецких оккупантов. Младшая Изабель, напротив, настроена очень решительно — вступает в ряды Сопротивления и ведет жестокую борьбу против нацистов.

«Соловей» станет первым проектом, в котором мы сыграем вместе. Да, мы уже играли одного и того же персонажа, но в разном возрасте [Люси в фильме «Я — Сэм»], а вот разговаривать и взаимодействовать друг с другом на экране нам еще не приходилось. Много лет мы искали подходящий проект, чтобы привнести в него свой жизненный опыт, и появилась эта жемчужина. Наконец-то мы сможем поделиться своим актерским мастерством друг с другом и воплотим в жизнь эту мощную историю о двух сестрах. Наша мечта стала реальностью!

— с восторгом заявили Эль и Дакота.

ФОТО: Steve Eichner/

Режиссерское кресло проекта займет Мелани Лоран, уже снимавшая Эль Фаннинг в триллере «Галвестон». Ожидается, что работа над «Соловьем» стартует весной 2020 года.

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