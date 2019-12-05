Дакота и Эль Фаннинг впервые сыграют сестер в фильме «Соловей»

«Соловей» станет первым проектом, в котором мы сыграем вместе. Да, мы уже играли одного и того же персонажа, но в разном возрасте [Люси в фильме «Я — Сэм»], а вот разговаривать и взаимодействовать друг с другом на экране нам еще не приходилось. Много лет мы искали подходящий проект, чтобы привнести в него свой жизненный опыт, и появилась эта жемчужина. Наконец-то мы сможем поделиться своим актерским мастерством друг с другом и воплотим в жизнь эту мощную историю о двух сестрах. Наша мечта стала реальностью!