Возлюбленная Киану Ривза рассказала, почему не закрашивает седину

Вау, сегодняшняя новость. Цифры ошеломляющие. Я поседела довольно рано, в 20 лет. И все время красила волосы в разные цвета. Пока не начала реагировать на токсичность красителей. В 30 лет я была блондинкой… Я считаю, что каждая женщина вольна решать, как ей выглядеть в разном возрасте. Но если женщины страдают от стандартов красоты, давайте-ка обсудим эти стандарты,