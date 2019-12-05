Возлюбленная Киану Ривза рассказала, почему не закрашивает седину

Когда Киану Ривз показал миру свою избранницу, многих смутила ее естественная седина. 46-летняя художница не скрывает возрастные изменения, и недавно она объяснила, почему.
Вчера избранница Киану Ривза поделилась на своей странице статьей, в которой говорится, что рак молочной железы связан с постоянным окрашиванием и химическим выпрямлением волос. Ученые пришли к этому выводу, проведя исследование с участием 50 тысяч женщин.
Вау, сегодняшняя новость. Цифры ошеломляющие. Я поседела довольно рано, в 20 лет. И все время красила волосы в разные цвета. Пока не начала реагировать на токсичность красителей. В 30 лет я была блондинкой… Я считаю, что каждая женщина вольна решать, как ей выглядеть в разном возрасте. Но если женщины страдают от стандартов красоты, давайте-ка обсудим эти стандарты,
— написала в микроблоге Александра. В своей записи она использовала слово «womxn» вместо «women», таким образом выражая принятие трансгендерных женщин.
Александра Грант — известная американская художница, в детстве жила в Мексике, Испании и Франции. Выставляется в престижных галереях и музеях по всему миру. В 2011 году она и Киану вместе работали над его книгой Ode to Happiness. В 2016 году они решили работать над второй книгой Ривза. Помимо этого, актер и художница вместе путешествовали и посещали художественные выставки.