Чт, 5.12.2019
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Возлюбленная Киану Ривза рассказала, почему не закрашивает седину

LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - NOVEMBER 02: Alexandra Grant and Keanu Reeves arrive at the 2019 LACMA Art + Film Gala held at the Los Angeles County Museum of Art on November 2, 2019 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency)

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Оказывается, раньше Александра Грант еще как увлекалась окрашиванием, передает popcornews.

Когда Киану Ривз показал миру свою избранницу, многих смутила ее естественная седина. 46-летняя художница не скрывает возрастные изменения, и недавно она объяснила, почему.

Вчера избранница Киану Ривза поделилась на своей странице статьей, в которой говорится, что рак молочной железы связан с постоянным окрашиванием и химическим выпрямлением волос. Ученые пришли к этому выводу, проведя исследование с участием 50 тысяч женщин.

Вау, сегодняшняя новость. Цифры ошеломляющие. Я поседела довольно рано, в 20 лет. И все время красила волосы в разные цвета. Пока не начала реагировать на токсичность красителей. В 30 лет я была блондинкой… Я считаю, что каждая женщина вольна решать, как ей выглядеть в разном возрасте. Но если женщины страдают от стандартов красоты, давайте-ка обсудим эти стандарты,

— написала в микроблоге Александра. В своей записи она использовала слово «womxn» вместо «women», таким образом выражая принятие трансгендерных женщин.

ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Александра Грант — известная американская художница, в детстве жила в Мексике, Испании и Франции. Выставляется в престижных галереях и музеях по всему миру. В 2011 году она и Киану вместе работали над его книгой Ode to Happiness. В 2016 году они решили работать над второй книгой Ривза. Помимо этого, актер и художница вместе путешествовали и посещали художественные выставки.

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