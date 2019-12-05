Трейлер «Человека-невидимки»: Элизабет Мосс разбирается с невидимым преследователем

Адаптация одноименного романа Герберта Уэллса, «Человек-невидимка» — история Сесилии Касс, долгое время находившейся в жестоких отношениях с богатым и требовательным ученым Эдрианом, который пытался контролировать каждый аспект ее жизни. Однажды ей удается сбежать, после чего Эдриан кончает с собой, перерезав себе вены. Сесилия наконец может вздохнуть свободно. Однако со временем ей начинает казаться, что за ней постоянно следит кто-то невидимый. Кто-то, чье поведение очень напоминает Эдриана.