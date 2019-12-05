Вышел трейлер спортивной драмы «Вне игры» с Беном Аффлеком

Главный герой фильма — Джек Каннингэм, который был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Однако с годами он ушёл из игры и погрузился в депрессию. Его брак развалился из-за проблем с алкоголем, но всё меняется, когда он становится баскетбольным тренером в месте, где прошли его лучшие дни.