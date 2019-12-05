Вышел трейлер спортивной драмы «Вне игры» с Беном Аффлеком

Компания Warner Bros. опубликовала дебютным трейлером спортивной драмы «Вне игры» с Беном Аффлеком в главной роли. Режиссером выступил Гэвин О’Коннор, у которого актёр снимался ранее в «Расплате».
Главный герой фильма — Джек Каннингэм, который был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Однако с годами он ушёл из игры и погрузился в депрессию. Его брак развалился из-за проблем с алкоголем, но всё меняется, когда он становится баскетбольным тренером в месте, где прошли его лучшие дни.
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