Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Список фильмов вышел разнообразным. В нем есть и независимые проекты вроде «Прощания» с Аквафиной, и сатира «Кролик Джоджо», и кассовый хит в лице «Джокера». Также жюри не обошло стороной «Ирландца», «Брачную историю», «Маленьких женщин» и военный эпик «1917» Сэма Мендеса ­— на сегодняшний день это ключевые претенденты на главный «Оскар».

В подборке сериалов первенство досталось HBO. AFI отметил «Чернобыль», «Наследников», «Хранителей», «Вице-президента» и даже спорно принятый финал «Игры престолов».

1917 ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

ТОП-10 лучших фильмов

«1917»

«Ирландец»

«Прощание»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Достать ножи»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«Дело Ричарда Джуэлла»

«Однажды в… Голливуде»

Специальный приз: «Паразиты»

ТОП-10 лучших сериалов

«Чернобыль»

«Корона»

«Фосси/Вердон»

«Игра престолов»

«Поза»

«Наследники»

«Хранители»

«Невероятное»

«Вице-президент»

«Когда они нас увидят»

Специальный приз: «Дрянь»

Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.