Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Американский институт киноискусства (AFI) подвел итоги года, обнародовав ТОП-10 лучших фильмов и сериалов, передает Кинопоиск.
Список фильмов вышел разнообразным. В нем есть и независимые проекты вроде «Прощания» с Аквафиной, и сатира «Кролик Джоджо», и кассовый хит в лице «Джокера». Также жюри не обошло стороной «Ирландца», «Брачную историю», «Маленьких женщин» и военный эпик «1917» Сэма Мендеса — на сегодняшний день это ключевые претенденты на главный «Оскар».
В подборке сериалов первенство досталось HBO. AFI отметил «Чернобыль», «Наследников», «Хранителей», «Вице-президента» и даже спорно принятый финал «Игры престолов».
ТОП-10 лучших фильмов
- «1917»
- «Ирландец»
- «Прощание»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Достать ножи»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «Дело Ричарда Джуэлла»
- «Однажды в… Голливуде»
Специальный приз: «Паразиты»
ТОП-10 лучших сериалов
- «Чернобыль»
- «Корона»
- «Фосси/Вердон»
- «Игра престолов»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Хранители»
- «Невероятное»
- «Вице-президент»
- «Когда они нас увидят»
Специальный приз: «Дрянь»
Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.
Премии Американского киноинститута получают фильмы, выбранные голосованием жюри, собранного из людей, разным образом причастных к институту. Многие из них являются членами киноакадемии. Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», так как предпочтения института и академии зачастую пересекаются.