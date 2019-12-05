Чт, 5.12.2019
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Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Benedict Cumberbatch 1917 (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Американский институт киноискусства (AFI) подвел итоги года, обнародовав ТОП-10 лучших фильмов и сериалов, передает Кинопоиск.

Список фильмов вышел разнообразным. В нем есть и независимые проекты вроде «Прощания» с Аквафиной, и сатира «Кролик Джоджо», и кассовый хит в лице «Джокера». Также жюри не обошло стороной «Ирландца», «Брачную историю», «Маленьких женщин» и военный эпик «1917» Сэма Мендеса ­— на сегодняшний день это ключевые претенденты на главный «Оскар».

В подборке сериалов первенство досталось HBO. AFI отметил «Чернобыль», «Наследников», «Хранителей», «Вице-президента» и даже спорно принятый финал «Игры престолов».

1917

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

ТОП-10 лучших фильмов

  • «1917»
  • «Ирландец»
  • «Прощание»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Достать ножи»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «Дело Ричарда Джуэлла»
  • «Однажды в… Голливуде»

Специальный приз: «Паразиты»

ТОП-10 лучших сериалов

  • «Чернобыль»
  • «Корона»
  • «Фосси/Вердон»
  • «Игра престолов»
  • «Поза»
  • «Наследники»
  • «Хранители»
  • «Невероятное»
  • «Вице-президент»
  • «Когда они нас увидят»

Специальный приз: «Дрянь»

Американский киноинститут (AFI) — независимая некоммерческая организация, основанная в 1967 году с целью сохранения наследия американского кинематографа. Ежегодно AFI выбирает 10 лучших фильмов и 10 лучших телесериалов.

Премии Американского киноинститута получают фильмы, выбранные голосованием жюри, собранного из людей, разным образом причастных к институту. Многие из них являются членами киноакадемии. Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы в итоге могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», так как предпочтения института и академии зачастую пересекаются.

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