«Кино, которое про нас»: появились первые отзывы на «Вторжение»

Фантастический экшен «Вторжение», который выйдет в эстонский прокат 3 января 2020 года, показали первым зрителям в рамках международного форума «Российский кинобизнес», передает film.pro.
На специальном показе режиссёр Фёдор Бондарчук продемонстрировал незаконченную картину – кое-где осталось доделать компьютерную графику. Публику, собравшуюся в кинозале, впечатлил масштаб увиденного.
Режиссёр фильма «Вторжение» Федор Бондарчук в интервью программе «Вести» поделился своими ощущениями перед первым показом:
Этот зритель невероятно важен для меня. Это те люди, которые будут показывать твою картину ровно через месяц. Я буду говорить, что смотрите все, но знайте, что не всё готово. Но это риск, безусловно. Я боюсь и рискую».
Опасения оказались напрасными – профессиональная аудитория поставила «Вторжению» высшие оценки:
Это очень крутой фильм, рекомендован к просмотру!
Я из Якутска. Уверен, что люди пойдут на такой фильм и в минус 72!
Для старшего и младшего поколения есть что-то свое особенное, что привлечёт его, затронет струны души!
Впечатляет реально. Я сопереживал, пару раз слеза накатилась.
Это то кино, которое про нас!
По сюжету фильма «Вторжение» падение инопланетного объекта разделило жизни главных героев на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова – Юлия Лебедева – вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Учёные и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, – смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 3 января. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!