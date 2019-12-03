Шедевральная комедия! «Давай разведемся!» с Анной Михалковой выходит в прокат в Эстонии
Комедия Анны Пармас, главную роль в которой исполнила Анна Михалкова, выходит в эстонский прокат уже в конце этой недели! Премьерные показы состоятся в кинотеатрах Apollo Kino уже в эту пятницу.
Главная героиня — врач-гинеколог Маша, от которой уходит муж. Однако сильные женщины привыкли бороться за своё счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Она не готова вот так просто взять и уступить его фитнес-тренеру Оксане. Силы, конечно, неравны. Маше уже прилично за тридцать, а Оксане совсем немного после двадцати. Но, с другой стороны — за Машиной спиной богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. В этой ситуации она готова использовать весь свой боевой арсенал, включая потусторонние силы.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 6 декабря. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!