Интересные способы скрыть беременность звезд во время съемок в фильмах

В мире кино и телевидения бывают случаи, что актрисы во время съемок узнают, что беременны и в фильме становится довольно трудно скрыть беременность через определенный промежуток времени.
Авторы фильмов и сериалов должны проявить творческий подход, оставаясь при этом верными повествованию и плану съемок.
Посмотрим как получилось помочь некоторым актрисам!
Чудо-женщина
Во время съемок фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот была на шестом месяце беременности.
На крупном плане я выглядела как Чудо-Женщина. На широких снимках я выглядела очень забавно, как Чудо-Женщина, беременная Лягушонком Кермитом...
Костюмер вырезал перед брони Чудо-женщины и прошил зеленой тканью. Ее живот был отредактирован на стадии пост-продакшна.
Мстители: Эра Альтрона
Во время съемок фильма «Мстители: Эра Альтрона» Скарлетт Йоханссон была беременна своим первым ребенком, который усложнил процесс съемок сцен.
Для интенсивных и рискованных боевых сцен был задействован дублер. Команда по визуальным эффектам отсканировала точечный рисунок лица Скарлетт, чтобы позже перенести ее маску на дублера.
Это всегда смешно. Вы проходите мимо:
- Эй, Скарлетт, ох. Странно. Ты совсем не Скарлетт.
- Извини. Много фальшивых Скарлетт вокруг.
Режиссер Джосс Уидон стремился сделать «Черную вдову» как можно более актуальной для истории и не убирать боевые сцены, которые были задуманы.
Гарри Поттер и Орден Феникса
Не многие знают, что Хелен МакКрори изначально должна была сыграть в роли культового Пожирателя Смерти - Беллатриса Лестрейндж. Тем не менее, она была заменена Хеленой Бонем Картер.
Маккрори вышла из фильма по собственному желанию, узнав о беременности.
Однако позже ей было предложено вернуться во франшизу в роли матери Драко, Нарциссы Малфой, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»