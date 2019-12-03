Интересные способы скрыть беременность звезд во время съемок в фильмах

Авторы фильмов и сериалов должны проявить творческий подход, оставаясь при этом верными повествованию и плану съемок.

Посмотрим как получилось помочь некоторым актрисам!

Чудо-женщина

Во время съемок фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот была на шестом месяце беременности.

Галь Гадот ФОТО: CAP/MFS/Image supplied by Capital Pictures

На крупном плане я выглядела как Чудо-Женщина. На широких снимках я выглядела очень забавно, как Чудо-Женщина, беременная Лягушонком Кермитом...

Галь Гадот ФОТО: CAP/MFS/Image supplied by Capital Pictures

Костюмер вырезал перед брони Чудо-женщины и прошил зеленой тканью. Ее живот был отредактирован на стадии пост-продакшна.

Мстители: Эра Альтрона

Во время съемок фильма «Мстители: Эра Альтрона» Скарлетт Йоханссон была беременна своим первым ребенком, который усложнил процесс съемок сцен.

Для интенсивных и рискованных боевых сцен был задействован дублер. Команда по визуальным эффектам отсканировала точечный рисунок лица Скарлетт, чтобы позже перенести ее маску на дублера.

Скарлетт Йоханссон ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Это всегда смешно. Вы проходите мимо: - Эй, Скарлетт, ох. Странно. Ты совсем не Скарлетт. - Извини. Много фальшивых Скарлетт вокруг.

Режиссер Джосс Уидон стремился сделать «Черную вдову» как можно более актуальной для истории и не убирать боевые сцены, которые были задуманы.

Гарри Поттер и Орден Феникса

Не многие знают, что Хелен МакКрори изначально должна была сыграть в роли культового Пожирателя Смерти - Беллатриса Лестрейндж. Тем не менее, она была заменена Хеленой Бонем Картер.

Алан Рикман, Хелена Бонем Картер, Хелен МакКрори ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Маккрори вышла из фильма по собственному желанию, узнав о беременности.

Однако позже ей было предложено вернуться во франшизу в роли матери Драко, Нарциссы Малфой, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»