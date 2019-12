Брэдли Купер может сыграть злейшего врага Джокера

Как сообщает издание We Got This Covered, бывший возлюбленный Ирины Шейк и актер, который потрясающе исполнил главную роль в фильме "Рождение звезды", может получить роль заклятого врага Джокера – Бэтмена. В источнике говорится, что в списке Тодда Филлипса, который выступил режиссером фильма, Брэдли Купер является главным кандидатом на роль Бэтмена в будущем сиквеле.