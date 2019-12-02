Фото со съемок «Аватара 2»: Морские приключения Джеймса Кэмерона

Снято, народ на’ви! Это наш последний съемочный день в 2019 году, и мы отмечаем его специальным фото со съемок. Зацените фотографию кормы и колодезной палубы „Морского дракона“ — массивного корабля, который в сиквеле транспортирует другие морские суда.