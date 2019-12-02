Американский бокс-офис: Комедийный детектив «Достать ножи» поразил всех

Ее хватило, для того чтобы войти в двадцатку самых кассовых релизов Дня благодарения. В компании MRC, которая финансировала фильм, эти победы отмечают с особенным размахом. Там до сих пор пытаются оправиться от «Хроник хищных городов» Питера Джексона. Компания последовательно ставит на авторские проекты, и иногда риск оправдывает себя.

Райан Джонсон сейчас известен как режиссер «Звездных войн» (а именно «Последних джедаев»), но имя он себе сделал именно на концептуальных жанровых фильмах со средним бюджетом типа «Братьев Блум» и «Петли времени». «Достать ножи» снят примерно за 40 млн долларов, не считая расходов на рекламу, и уверенно выходит на окупаемость. При таком старте он наверняка соберет в Америке больше 100 млн долларов. На CinemaScore рейтинг «Достать ножи» составляет A-, на IMDb — 8,1, так что фильму гарантировано хорошее сарафанное радио. К тому же у него блестящая критика — 96% положительных рецензий на счетчике Rotten Tomatoes.