Наконец-то! Вышел первый тизер-анонс бондианы «Не время умирать»
В Cети после официального названия картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать" наконец-то появился первый тизер 25-го фильма. Ролик появился на официальном YouTube-канале James Bond 007.
В коротком тизере собраны кадры со съемок новой части Бондианы. Отмечается, что полноценный трейлер ожидается уже 4 декабря.
Отметим, что спецагента в 25 фильме о Джеймсе Бонде сыграет Дэниэл Крэйг. Также в ленте появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.
Сам номер 007 передадут новому персонажу в исполнении британской актрисы Лашаны Линч. Злодея в ленте "Не время умирать" сыграет звезда "Богемской рапсодии" – Рами Малек.
По сюжету суперагент отходит от дел и проводит пенсию на Ямайке, но его просят временно вернуться к делам. Также стало известно, что премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.