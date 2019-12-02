Наконец-то! Вышел первый тизер-анонс бондианы «Не время умирать»

В коротком тизере собраны кадры со съемок новой части Бондианы. Отмечается, что полноценный трейлер ожидается уже 4 декабря.

Отметим, что спецагента в 25 фильме о Джеймсе Бонде сыграет Дэниэл Крэйг. Также в ленте появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Сам номер 007 передадут новому персонажу в исполнении британской актрисы Лашаны Линч. Злодея в ленте "Не время умирать" сыграет звезда "Богемской рапсодии" – Рами Малек.