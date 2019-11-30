От Брэда Питта до Криса Эванса: ТОП-10 звезд, получивших рекордно низкие гонорары за свои роли

Ни узнаваемое имя, ни статус звезды, ни послужной список в десятки ролей или «Оскар» не гарантируют голливудским актерам высоких гонораров – порой даже такие «титаны» как Брэд Питт или Джордж Клуни получают за свои труды более чем скромную (конечно, по их меркам) сумму.
Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит» (2013)
Джона Хилл за роль в «Волке с Уолл-стрит» получил всего 60 000 долларов – в то время как Леонардо ДиКаприо заработал порядка 10 миллионов долларов (и номинацию на «Оскар»).
Впрочем, сам Джона обижаться на такое неравенство гонораров даже не думал: актер так хотел сняться у Мартина Скорсезе, что, по его собственным словам, продал бы дом и отдал бы режиссеру все деньги в обмен на роль в «Волке с Уолл-стрит».
Билл Мюррей – «Академия Рашмор» (1998)
За роль в комедии Уэса Андерсона Билл Мюррей получил совершенно крошечные по собственным меркам 9 000 долларов – и при этом взял на себя часть расходов на производство фильма, например, заплатил 25 000 долларов за аренду вертолета для съемок сцены, которая в итоге в фильм даже не попала.
Впрочем, внакладе Мюррей не остался, за него можно не переживать: контракт Билла предусматривал процент от кассовых сборов «Академии Рашмор».
Линдси Лохан – «Каньоны» (2013)
Линдси Лохан уже давно не является звездой первой величины, и, более того, роли в кино ей даже предлагать перестали – поэтому не удивительно, что за съемки в «Каньонах» в 2013 году ей платили всего по 100 долларов в день.
Учитывая, что на съемки фильма потребовалось всего 23 дня, гонорар Линдси составил более чем скромные 2300 долларов. Для сравнения, за «Крутую Джорджию», «Поцелуй на удачу» и «Сумасшедшие гонки» Линдси в свое время заплатили по 7,5 миллионов долларов.
Джеймс Хаусон – «Грозовой перевал» (2011)
Очередная версия «Грозового перевала» обошлась более чем бюджетными расходами на актеров: британский актер Джеймс Хаусон, пусть и сыграл в картине главную роль, получил за нее всего лишь 13 000 долларов. Всё больше, чем у Лохан.
Брэд Питт – «Тельма и Луиза» (1991)
Брэд Питт в свое время тоже не мог похвастаться высокими гонорарами – хотя, учитывая сегодняшний его статус звезды первой величины, в это сложно поверить. Тем не менее, за свою роль в культовой картине «Тельма и Луиза», ставшей для самого Питта «золотым билетом» к вершинам голливудского Олимпа, Брэд получил гонорар в размере скромных 6 000 долларов.
Теперь же, для сравнения, Питт может получить до 30 миллионов за роль – хотя сам актер в интервью неоднократно говорил, что на роль всегда соглашается ради самой роли, а вовсе не ради денег.
Джордж Клуни – «Доброй ночи и удачи» (2005)
Хороший друг и коллега Брэда Питта, Джордж Клуни, получил рекордно низкий гонорар за роль в «Доброй ночи и удачи», уже будучи, как и Питт, звездой первой величины. На снижение гонорара Клуни пошел добровольно – потому что этот проект был для него особенным: Клуни поучаствовал в создании сценария «Доброй ночи и удачи», исполнил главную роль и выступил еще и в качестве режиссера.
Джордж получил за роль гонорар в размере 120 000 долларов (грандиозная сумма для кого-то, но обычные гонорары Клуни минимум в 100 раз больше). Лишения Клуни оправдались: политическая драма была номинирована на 6 «Оскаров», включая «Оскар» в самой престижной категории, «Лучший фильм».
Итан Хоук – «Судная ночь» (2013)
Итан Хоук в одном из своих интервью обмолвился, что гонорара как такового на съемках хоррора «Судная ночь» у него не было вообще – вместо этого Итан получил процент от кассовых сборов.
«Не было никаких бонусов: ни трейлера, ни личного водителя, ничего – только великолепная роль и великолепный режиссер. Черт возьми, да я все съемки ночевал у него на диване!», вспоминал позднее Хоук.
Джон Войт – «Полуночный ковбой» (1969)
Культовая картина «Полуночный ковбой» с Дастином Хоффманом обеспечила Джону Войту статус одного из самых востребованных и узнаваемых голливудских актеров 70-х, однако денег не принесла.
В каком-то смысле Джон виноват в этом сам: он так отчаянно нуждался в работе, что сказал своему агенту, что готов работать практически бесплатно. Создатели «Полуночного ковбоя» взяли Войта на слово – и дали ему минимально возможный в соответствии с требованиями актерского профсоюза гонорар. По окончании же съемок ему прислали еще и счет за кофе на 14,73 доллара!
Джим Керри – «Всегда говори "ДА"» (2008)
Джим Керри не получил гонорар за съемки в комедии Пейтона Рида «Всегда говори «ДА»» по собственному желанию – снимался он бесплатно, договорившись, что взамен ему дадут процент прибыли от проката.
Джим не прогадал: совершенно проходная, казалось бы, комедия неожиданно «выстрелила» в прокате, собрала по миру 226 миллионов долларов, и сам Керри получил в итоге порядка 35 миллионов.
Крис Эванс – «Мстители» (2012)
В это достаточно сложно поверить, но Крис Эванс, который на протяжении многих лет наряду с Робертом Дауни-младшим фактически является «лицом» франшизы Marvel, за роль в «Мстителях», уже дебютировав до этого в амплуа супергероя, получил всего 2 миллиона долларов.
Да, по сравнению с другими героями нашего списка 2 миллиона – достаточно серьезная сумма, но, если сравнить ее с 50 миллионами, которые получил за тех же «Мстителей» Роберт Дауни-младший, гонорар Криса выглядит почти несправедливо маленьким.