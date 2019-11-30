От Брэда Питта до Криса Эванса: ТОП-10 звезд, получивших рекордно низкие гонорары за свои роли

Джона Хилл – «Волк с Уолл-стрит» (2013)

Джона Хилл за роль в «Волке с Уолл-стрит» получил всего 60 000 долларов – в то время как Леонардо ДиКаприо заработал порядка 10 миллионов долларов (и номинацию на «Оскар»).

Джона Хилл (слева) ФОТО: Mary Cybulski/AP

Впрочем, сам Джона обижаться на такое неравенство гонораров даже не думал: актер так хотел сняться у Мартина Скорсезе, что, по его собственным словам, продал бы дом и отдал бы режиссеру все деньги в обмен на роль в «Волке с Уолл-стрит».

Билл Мюррей – «Академия Рашмор» (1998)

За роль в комедии Уэса Андерсона Билл Мюррей получил совершенно крошечные по собственным меркам 9 000 долларов – и при этом взял на себя часть расходов на производство фильма, например, заплатил 25 000 долларов за аренду вертолета для съемок сцены, которая в итоге в фильм даже не попала.

Билл Мюррей (в центре) ФОТО: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan

Впрочем, внакладе Мюррей не остался, за него можно не переживать: контракт Билла предусматривал процент от кассовых сборов «Академии Рашмор».

Линдси Лохан – «Каньоны» (2013)

Линдси Лохан уже давно не является звездой первой величины, и, более того, роли в кино ей даже предлагать перестали – поэтому не удивительно, что за съемки в «Каньонах» в 2013 году ей платили всего по 100 долларов в день.

Линдси Лохан (справа) ФОТО: /AP

Учитывая, что на съемки фильма потребовалось всего 23 дня, гонорар Линдси составил более чем скромные 2300 долларов. Для сравнения, за «Крутую Джорджию», «Поцелуй на удачу» и «Сумасшедшие гонки» Линдси в свое время заплатили по 7,5 миллионов долларов.

Джеймс Хаусон – «Грозовой перевал» (2011)

Очередная версия «Грозового перевала» обошлась более чем бюджетными расходами на актеров: британский актер Джеймс Хаусон, пусть и сыграл в картине главную роль, получил за нее всего лишь 13 000 долларов. Всё больше, чем у Лохан.

Джеймс Хаусон (справа) ФОТО: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Брэд Питт – «Тельма и Луиза» (1991)

Брэд Питт в свое время тоже не мог похвастаться высокими гонорарами – хотя, учитывая сегодняшний его статус звезды первой величины, в это сложно поверить. Тем не менее, за свою роль в культовой картине «Тельма и Луиза», ставшей для самого Питта «золотым билетом» к вершинам голливудского Олимпа, Брэд получил гонорар в размере скромных 6 000 долларов.

Брэд Питт ФОТО: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan

Теперь же, для сравнения, Питт может получить до 30 миллионов за роль – хотя сам актер в интервью неоднократно говорил, что на роль всегда соглашается ради самой роли, а вовсе не ради денег.

Джордж Клуни – «Доброй ночи и удачи» (2005)