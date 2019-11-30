Создатели «Игры престолов» о том, что Дрогон сделал с телом Дейнерис: «Нет, он ее не съел»

Уже совсем скоро заключительный сезон «Игры престолов» выйдет в формате DVD и Blu-ray. Как водится, это издание будет включать в себя много бонусных «инсайдов», в числе которых комментарии шоураннеров и актеров, а также документальный фильм «Долг — это смерть и любовь», посвященный съемкам восьмого сезона телешоу. Тем не менее уже сейчас известны ответы на некоторые животрепещущие вопросы в связи с финальным эпизодом «Железный трон». Так, создатели Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс совместно с Эмилией Кларк рассказали, что стало с телом Дейнерис после ее смерти.

Выяснилось, что Дрогон и не думал есть мертвую Дени, унося тело своей матери в морские дали — дракон направился в Волантис. Кларк опровергла предположения фанатов, что драконы могут съесть своих хозяев. Такую же позицию выказали и шоураннеры в лице Бениоффа в своих комментариях:

Дракон вовсе не собирается есть Дейнерис. Он же не принадлежит к семейству кошачьих. Разве не заметно, сколь нежен от по отношению к своей хозяйке?

Кроме того, создатели объяснили, почему Дрогон решил испепелить Железный трон после того, как Дени была убита. По ходу заключительного сезона это напрямую не проговаривается, но Бениофф раскрыл, в чем именно состояла мотивация дракона:

Если трон не будет принадлежать Дени, значит, он не будет принадлежать никому.