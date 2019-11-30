Подловили: папарацци показали, почему Роберт Де Ниро выглядел высоким на съемках «Ирландца»

В «Ирландце» использовались различные технологии, которые помогали создателям омолаживать персонажей и перемещаться вов ремени на протяжении фильма. А вот для того, чтобы прибавить актерам несколько сантиметров роста, никакая графика не нужна. Достаточно просто надеть обувь на высокой платформе. Именно к этому способу прибег Роберт Де Ниро во время съемок. В Сети появились кадры, сделанные папарацци, на которых можно увидеть необычные туфли актера.

Роберт играл героя, рост которого был 193 сантиметра. Рост самого Де Ниро — 177 сантиметров, поэтому разница на экранах была бы очень заметной. Актер был вынужден компенсировать эти 16 сантиметров огромной платформой на туфлях.

«Ирландец», который вышел на Netflix, называют главным проектом года для этого сервиса. В основу сюжета легла история реального человека: американский дальнобойщик незадолго до ухода из жизни признался, что работал на мафию, а также был ответственным за связь мафиози с другими дальнобойщиками. Из-за документальности команда фильма старалась максимально ответственно подойти ко всем деталям.