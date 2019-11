«Форсаж-9»: все, что известно о фильме на данный момент

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОСТАНОВКУ?

КОГДА ВЫЙДЕТ ФИЛЬМ?

КОГДА ВЫЙДЕТ ТРЕЙЛЕР?

ЧТО ТАМ ПРО СЮЖЕТ?

А КАК БЫТЬ С КОНФЛИКТОМ ВИНА ДИЗЕЛЯ И ДУЭЙНА ДЖОНСОНА?

КТО ИЗ ГЕРОЕВ ПОЯВИТСЯ В ФИЛЬМЕ?

В августе 2019-го Вин Дизель опубликовал у себя в «Инстаграме» совместное фото с братом Пола Уокера, Коди, который ранее помогал доснять седьмой «Форсаж», поработав в качестве дублера Пола. Тем самым Дизель вновь запустил слух о том, что персонаж покойного Уокера Брайан О’Коннор вернется в грядущем «Форсаже 9». На это также намекает подпись, оставленная Вином под снимком: «Когда Коди появляется на съемочной площадке, происходит нечто необычное. Пабло может гордиться им. Это всегда истинное проявление любви». О возможности очередного «возрождения» Брайана О’Коннора несколько лет назад рассказывал другой брат Пола, Калеб Уокер. Судя по его словам, героя Уокера планировали включить еще в восьмой «Форсаж», но в итоге этого так и не произошло. Впрочем, тогда речь шла сразу о «нескольких фильмах», поэтому Брайан вполне может появиться в «Форсаже 9» или заключительной десятой части. По данным издания We Got This Covered, Брайн О’ Коннор точно появится в девятом фильме, правда, его появление будет носить эпизодический характер. В частности, обозреватели издания, со ссылкой на свои источники, утверждают, что это скорее всего короткое камео или, возможно, флэшбэк. Главные же роли вновь исполнят Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Лукас Блэк и Лудакрис, а компанию им составят новобранцы Джон Сина и Майкл Рукер. Кроме того, Шарлиз Терон вернется к роли кибертеррористки Сайфер, а Хелен Миррен уже в третий раз примерит на себя образ Магдалин Шоу – мамочки Оуэна Шоу, роль которого в нескольких предыдущих кинокартинах сыграл Джейсон Стэйтем.