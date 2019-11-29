«Форсаж-9»: все, что известно о фильме на данный момент

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОСТАНОВКУ?

И девятый, и десятый «Форсажи» студия Universal доверила снимать Джастину Лину – до этого этот тайваньский режиссер, осевший в Голливуде, выпустил такие кинокартины, как «Стартрек: Бесконечность», «Форсаж 6», «Форсаж 5», «Форсаж 4» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».

КОГДА ВЫЙДЕТ ФИЛЬМ?

В прокат «Форсаж 9» выйдет 20 мая 2020 года – его съемки завершились 11 ноября 2019-го. А уже на 2021-й год студия запланировала выход десятого фильма франшизы, который продюсеры позиционируют как «заключительную» часть истории.

КОГДА ВЫЙДЕТ ТРЕЙЛЕР?

По слухам, ролик могут прикрепить к одному из ожидаемых декабрьских блокбастеров – или к фильму «Джуманджи: Новый уровень», или к космическому экшену «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Другими словами, трейлер мы ожидаем в течение ближайшего месяца. Первый ролик «Форсажа 8» тоже был представлен зрителям в декабре. Так что если студия Universal не нарушит традицию, до премьеры остается совсем немного времени.

ЧТО ТАМ ПРО СЮЖЕТ?

Детали сюжета девятого «Форсажа» пока держатся в тайне. Где только персонажи «Форсажей» не побывали. Например, предыдущие фильмы частично снимались в Токио, Абу Даби и Гаване. Девятая часть киносерии тоже не оказалась исключением. В частности, впервые в истории «Форсажей» съемки прошли в Африке. Какие-то из эпизодов были сняты в Таиланде. А в сентябре 2019-го Вин Дизель опубликовал в Инстаграме короткое видео, в котором рассказал, что большая часть съемочного периода позади. При этом сам актер стоял на фоне нескольких десятков моделей, одетых в белые наряды.

А КАК БЫТЬ С КОНФЛИКТОМ ВИНА ДИЗЕЛЯ И ДУЭЙНА ДЖОНСОНА?

Никак. В целом, доподлинно неизвестно, появится ли Джонсон в картине, потому что в итоге не ясно, был ли конфликт между ним и Дизелем на самом деле или это все-таки такой изящный рекламный трюк. Пока что Скала в девятом «Форсаже» не заявлен, не замечен он был и на съемочной площадке. Однако летом Дуэйн Джонсон на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал видеоролик, в котором благодарил Дизеля за то, что тот сделал его частью семьи «Форсажа». Естественно, это не означает, что актер появится на экранах уже в ближайшем фильме, но, вероятно, он может засветиться в финальной части киносерии. Пока что у Джонсона и Стэйтема есть отдельная франшиза – «Хоббс и Шоу», первая часть которой неплохо показала себя в международном прокате. Учитывая этот факт, можно ожидать, что студия Universal очень скоро даст добро на съемки продолжения.

КТО ИЗ ГЕРОЕВ ПОЯВИТСЯ В ФИЛЬМЕ?