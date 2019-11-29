«Форсаж-9»: все, что известно о фильме на данный момент

С момента выхода на экраны первого «Форсажа» прошло уже 18 лет – в 2020-м на экраны выйдет девятая часть киносерии. От фильма к фильму история Доминика Торетто становилась всё более бесшабашной и фантастической. Кто-то из продюсеров даже пошутил, что они уже готовы отправить Вина Дизеля в космос. А что же нас ждёт в «Форсаже 9»? Собрали воедино все известные факты и слухи.
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОСТАНОВКУ?
И девятый, и десятый «Форсажи» студия Universal доверила снимать Джастину Лину – до этого этот тайваньский режиссер, осевший в Голливуде, выпустил такие кинокартины, как «Стартрек: Бесконечность», «Форсаж 6», «Форсаж 5», «Форсаж 4» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».
КОГДА ВЫЙДЕТ ФИЛЬМ?
В прокат «Форсаж 9» выйдет 20 мая 2020 года – его съемки завершились 11 ноября 2019-го. А уже на 2021-й год студия запланировала выход десятого фильма франшизы, который продюсеры позиционируют как «заключительную» часть истории.
КОГДА ВЫЙДЕТ ТРЕЙЛЕР?
По слухам, ролик могут прикрепить к одному из ожидаемых декабрьских блокбастеров – или к фильму «Джуманджи: Новый уровень», или к космическому экшену «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Другими словами, трейлер мы ожидаем в течение ближайшего месяца. Первый ролик «Форсажа 8» тоже был представлен зрителям в декабре. Так что если студия Universal не нарушит традицию, до премьеры остается совсем немного времени.
ЧТО ТАМ ПРО СЮЖЕТ?
Детали сюжета девятого «Форсажа» пока держатся в тайне. Где только персонажи «Форсажей» не побывали. Например, предыдущие фильмы частично снимались в Токио, Абу Даби и Гаване. Девятая часть киносерии тоже не оказалась исключением. В частности, впервые в истории «Форсажей» съемки прошли в Африке. Какие-то из эпизодов были сняты в Таиланде. А в сентябре 2019-го Вин Дизель опубликовал в Инстаграме короткое видео, в котором рассказал, что большая часть съемочного периода позади. При этом сам актер стоял на фоне нескольких десятков моделей, одетых в белые наряды.
А КАК БЫТЬ С КОНФЛИКТОМ ВИНА ДИЗЕЛЯ И ДУЭЙНА ДЖОНСОНА?
Никак. В целом, доподлинно неизвестно, появится ли Джонсон в картине, потому что в итоге не ясно, был ли конфликт между ним и Дизелем на самом деле или это все-таки такой изящный рекламный трюк. Пока что Скала в девятом «Форсаже» не заявлен, не замечен он был и на съемочной площадке. Однако летом Дуэйн Джонсон на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал видеоролик, в котором благодарил Дизеля за то, что тот сделал его частью семьи «Форсажа». Естественно, это не означает, что актер появится на экранах уже в ближайшем фильме, но, вероятно, он может засветиться в финальной части киносерии. Пока что у Джонсона и Стэйтема есть отдельная франшиза – «Хоббс и Шоу», первая часть которой неплохо показала себя в международном прокате. Учитывая этот факт, можно ожидать, что студия Universal очень скоро даст добро на съемки продолжения.
КТО ИЗ ГЕРОЕВ ПОЯВИТСЯ В ФИЛЬМЕ?
В августе 2019-го Вин Дизель опубликовал у себя в «Инстаграме» совместное фото с братом Пола Уокера, Коди, который ранее помогал доснять седьмой «Форсаж», поработав в качестве дублера Пола. Тем самым Дизель вновь запустил слух о том, что персонаж покойного Уокера Брайан О’Коннор вернется в грядущем «Форсаже 9». На это также намекает подпись, оставленная Вином под снимком: «Когда Коди появляется на съемочной площадке, происходит нечто необычное. Пабло может гордиться им. Это всегда истинное проявление любви». О возможности очередного «возрождения» Брайана О’Коннора несколько лет назад рассказывал другой брат Пола, Калеб Уокер. Судя по его словам, героя Уокера планировали включить еще в восьмой «Форсаж», но в итоге этого так и не произошло. Впрочем, тогда речь шла сразу о «нескольких фильмах», поэтому Брайан вполне может появиться в «Форсаже 9» или заключительной десятой части. По данным издания We Got This Covered, Брайн О’ Коннор точно появится в девятом фильме, правда, его появление будет носить эпизодический характер. В частности, обозреватели издания, со ссылкой на свои источники, утверждают, что это скорее всего короткое камео или, возможно, флэшбэк. Главные же роли вновь исполнят Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Лукас Блэк и Лудакрис, а компанию им составят новобранцы Джон Сина и Майкл Рукер. Кроме того, Шарлиз Терон вернется к роли кибертеррористки Сайфер, а Хелен Миррен уже в третий раз примерит на себя образ Магдалин Шоу – мамочки Оуэна Шоу, роль которого в нескольких предыдущих кинокартинах сыграл Джейсон Стэйтем.