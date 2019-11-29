Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме «Проксима»

Сара - французский астронавт, единственная женщина среди европейских астронавтов. Она живет с семилетней дочерью Стеллой, чувствуя себя виноватой за то, что не может уделять ей больше времени. А когда Сара оказывается избранной для выполнения космической миссии «Проксима», ее жизнь, как и жизнь Стелы, и вовсе переворачиваются с ног на голову,