Говорящие зверушки «Доктора Дулиттла»: смотри трейлер комедии с Робертом Дауни-младшим

Семь лет назад доктор Дулиттл, живущий в викторианской Англии, потерял жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами поместья. Экзотические животные из его коллекции - единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору приходится покинуть убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову - в поисках лекарства. Там он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Это синопсис.