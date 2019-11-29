Говорящие зверушки «Доктора Дулиттла»: смотри трейлер комедии с Робертом Дауни-младшим
На YouTube-канале Universal Pictures Russia представлен дублированный трейлер приключенческой комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Где масса живности, красивые пейзажи, живность в интерьере красивых пейзажей и актер Роберт Дауни-младший в титульной роли.
Лента в очередной раз возвращает на экраны героя серии детских книг (всего тринадцать плюс спин-оффы) английского автора Хью Лофтинга.
Дулиттл - доктор-ветеринар, отважный и энергичный Айболит (герой Чуковского - его русская адаптация), умеющий разговаривать решительно со всеми сущностями - от жирафов и птичек малых до моллюсков.
Семь лет назад доктор Дулиттл, живущий в викторианской Англии, потерял жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами поместья. Экзотические животные из его коллекции - единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору приходится покинуть убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову - в поисках лекарства. Там он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Это синопсис.
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