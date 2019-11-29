KinoFF объявил лучшие фильмы фестиваля

Лучшим фильмом фестиваля KinoFF, прошедшего с 15 по 24 ноября в Ида-Вирумаа, по мнению жюри фестиваля, стала драма Александра Лунгина «Большая поэзия», титул «Приз зрительских симпатий» получила комедия Анны Пармас “Давай разведемся!”.
В жюри фестиваля вошли Алена Кордончук, Дмитрий Михайлов, Дмитрий Брежнев, Екатерина Ковшова, Надежда Ефимова-Заворотова, Алексей Мутовкин, Дарида Сайфулина, София Каткова, Тэеле Сийм.
В рамках основной программы фестиваля зрители могли познакомиться с лучшими фильмами «Кинотавра» этого года. В рамках фестиваля состоялся показ спецпрограммы фильмов виртуальной реальности, а также встречи с кинокритиком Антоном Долиным и победителем «Кинотавра», режиссером фильма «Бык» Борисом Акоповым.
«Фестиваль получил очень позитивную обратную связь от зрителей и местных самоуправлений. В следующем году мы продолжим показывать российское кино в основной программе и фильмы виртуальной реальности в рамках спецпрограммы. Кроме того не исключено, что расширится география фестиваля и Kinoff можно будет увидеть не только в Нарве и Кохтла-Ярве, но и в других городах Ида-Вирумаа», – прокомментировала планы фестиваля генеральный продюсер Дарья Саар.
Всего сеансы основной программы и специальные мероприятия посетило около 1500 зрителей.