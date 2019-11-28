«Оскар-2020»: назвали главных претендентов на премию

Главных претендентов на Оскар обнародовали на официальном сайте Gold Derby. По информации букмекеров, статуэтку Оскар за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер.

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Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").

Рене Зеллвегер ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

В компании пояснили, что среди претендентов только те фильмы, премьеры которых уже официально подтверждены. В случае анонса новых фильмов или снятия с запланированного проката старых, список будет обновляться.

Что известно о компании Gold Derby?Это американский веб-сайт по прогнозированию и развлекательным наградам, основан в 2000 году Томом о'Нилом. Представители компании на основе собственных наблюдений и оценок фанатов называют претендентов на лучшие премии мира. В 2015 году веб-сайт был приобретен Penske Media Corporation.

Главные претенденты на Оскар-2020