Чт, 28.11.2019
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«Он подходит к концу»: композитор «Симпсонов» намекнул на его закрытие

Simpsons

ФОТО: /AP

Самый популярный анимационный сериал последних 30 лет, скорее всего, подходит к концу. Один из создателей «Симпсонов» намекнул на завершение рейтинговой ленты, передает LifeStyle 24.

Американский музыкант и композитор Дэнни Эльфман, который работал над музыкальной частью «Симпсонов», завуалировано прокомментировал продолжение, или вернее, завершение сериала. Об этом сообщается на сайте JOE.

Он заявил о том, что съемки новых эпизодов могут не состояться и финал для любимой семейки может случится уже в течение следующего года.

Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но я слышал, что это будет в течение года,

– сказал Дэнни Эльфман.

Однако создатель всем известной мелодии из "Симпсонов" признался, что поражен популярностью сериала на протяжении трех десятилетий.

На самом деле, я ожидал, что это будет продолжаться три эпизода и все отменят. Я думал так, потому что это было настолько странно в то время, и я просто не ожидал, что у него (сериала, – LifeStyle 24) есть шанс. Поверьте, это один из действительно самых больших сюрпризов в моей жизни,

– отметил музыкант.

Напомним, что первая серия «Симпсонов» вышла ровно 30 лет назад, а если быть точными, то 17 декабря 1989 года. По состоянию на ноябрь 2019 года сериал насчитывает 31 сезон.

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