«Он подходит к концу»: композитор «Симпсонов» намекнул на его закрытие

На самом деле, я ожидал, что это будет продолжаться три эпизода и все отменят. Я думал так, потому что это было настолько странно в то время, и я просто не ожидал, что у него (сериала, – LifeStyle 24) есть шанс. Поверьте, это один из действительно самых больших сюрпризов в моей жизни,