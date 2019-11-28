Чт, 28.11.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • «Камуфляж и шпионаж»: мультфильм про то, как крутой шпион превратился в голубя

«Камуфляж и шпионаж»: мультфильм про то, как крутой шпион превратился в голубя
ТРЕЙЛЕР!

«Maskeeritud spioonid»

ФОТО: 20th Century Fox Animation

«Камуфляж и шпионаж» (англ. Spies in Disguise) — полнометражный анимационный фильм режиссеров Ника Бруно и Троя Квона. Главных героев картины озвучивают Том Холланд и Уилл Смит.

Лэнс Стерлинг - обходительный агент, работающий в поле. Он хорошо ловит преступников и классный человек. Между тем, Уолтер Бекетт неуклюжий совершеннолетний ботаник, который делает радикальные гаджеты и оружия. И если эта странная пара не может научиться работать в команде, весь мир в опасности.

Смотри в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии с 10 января 2020 года! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ