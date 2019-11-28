«Камуфляж и шпионаж»: мультфильм про то, как крутой шпион превратился в голубя
«Камуфляж и шпионаж» (англ. Spies in Disguise) — полнометражный анимационный фильм режиссеров Ника Бруно и Троя Квона. Главных героев картины озвучивают Том Холланд и Уилл Смит.
Лэнс Стерлинг - обходительный агент, работающий в поле. Он хорошо ловит преступников и классный человек. Между тем, Уолтер Бекетт неуклюжий совершеннолетний ботаник, который делает радикальные гаджеты и оружия. И если эта странная пара не может научиться работать в команде, весь мир в опасности.
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