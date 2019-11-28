Опубликован трейлер главной российской комедии года «Холоп»

Самовлюбленный красавчик Гриша ни в чем не знает отказа. Папины деньги и вседозволенность вот-вот доведут его до тюрьмы, а то и чего похуже. И изменить его может только чудо.

Однажды Гриша попадает в аварию и приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп, а все вокруг него – крепостные. Парню предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.