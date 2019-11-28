Автора «Ведьмака» Анджея Сапковского впечатлили съемки сериала

В первую очередь его сильно впечатлил визит на съемочную площадку «Ведьмака». Сапковский пришел в восторг от декораций, костюмов, грима, актеров и всей съемочной группы. «Я был тронут», — признается писатель.

Сапковского не пугает, что его видение может разойтись с позицией шоураннера сериала. «Авторы экранизаций литературных произведений для других форматов имеют право на независимость и любую творческую свободу. В случае конкретно с этой [„Ведьмаком“] их идеи могут отличаться от моих. Даже если это так, что здесь такого? Мои книги не свод правил», — подчеркнул автор.

Писатель также добавил, что фанатам не стоит зацикливаться на связях между его произведениями и славянской мифологией.