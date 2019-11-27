«Как босс»: в Сети появился первый трейлер комедии с зажигательной Сальмой Хайек

По сюжету, две подруги Мия и Мел решительно настроены стать акулами в бизнесе. Поэтому они открывают свою небольшую косметическую компанию. Однако желание получать сумасшедшую прибыль и вести роскошный образ жизни – это не все, что нужно для того, чтобы держать бизнес не плаву. А поскольку их умений недостаточно для ведения бизнеса, со временем подруги обнаруживают, что задолжали кредиторам 500 тысяч долларов. Однако в нужный момент в их жизни появляется Клэр Луна, которая точно разбирается в этом деле. Она делает неопытным девушкам заманчивое предложение, от которого они являются в состоянии отказаться.