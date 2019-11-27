Пересильд, Снигирь, Чиповская: смотри трейлер российской драмы «Конец сезона»

Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни.
Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.
В центре сюжета фильма «Конец сезона» история трех сестер Елены (Юлия Пересильд), Веры (Юлия Снигирь) и Анны (Анна Чиповская). Из-за службы отца их семья постоянно переезжала в разные города СССР. Карьера отца завершилась в Прибалтике, где семья и осталась. Однако после смерти родителей и распада СССР молодым девушкам стало «тесно» и «душно» в провинциальном городе.
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