Андрей Кончаловский: «Сущность моей жизни и Юлиной, чтобы дочь выздоровела»

К слову, мэтр до сих пор корит себя за аварию. Ведь в тот роковой день именно он был за рулем, а 14-летняя Мария оказалась непристегнутой. Говорили, что из-за случившегося режиссер на долгое время замкнулся в себе, но семья не дала ему погрузиться в депрессию.

Но родители Маши не сдались и перевезли ее в Россию. «Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю, — говорила Высоцкая. — Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет... медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть».