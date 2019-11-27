Приедет ли Тимати смотреть кино в Apollo?

Помимо концерта рэпер сделал еще один подарок таллиннцам. Он лично посетил свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste, где оставил автограф на стене магазина и «памятку» в сердцах своих преданных поклонников, собравшихся его поприветствовать и устроивших настоящий ажиотаж на втором этаже торгового центра.

Подарок для Тимати в Таллинне ФОТО: Black Star Wear

Однако и сам гость без подарка не остался. Выяснилось, что крупнейшая сеть кинотеатров в Эстонии Apollo Kino подарила Тимати год бесплатного посещения любого из своих кинотеатров. Так что, у многочисленных поклонников рэпера появилась надежда встретить своего кумира еще и на киносеансе в одном из таллиннских кинотеатров Apollo Kino.

Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу).



Подарок для Тимати в Таллинне ФОТО: Black Star Wear