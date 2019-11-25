Эстонский Голливуд! Смотри, как будет выглядеть новейший центр кинопроизводства в Таллинне
Город Таллинн и Таллиннский киногородок вместе построят крупнейший в странах Балтии центр кинопроизводства!
В результате сотрудничества города Таллинна и Таллиннского киногородка у Эстонии появится свой Голливуд. Возведение современного и многопланового центра планируется на полуострове Пальяссааре в Пыхья-Таллинне, он охватит крупнейшие в Прибалтике студийные комплексы и разные предприятия киноиндустрии Эстонии.
Город Таллинн инвестирует в проект через предприятие AS Tallinna Tööstuspargid 4-6 миллионов евро для создания новых рабочих мест в области культуры и стимуляции экономического роста.
Отсутствие подобной современной студии до сегодняшнего дня тормозило рост аудиовизуального сектора и экспорта его услуг, а также и осуществление в Эстонии крупных кинопроектов.
Создание нового городка поддержит отечественную киноотрасль и станет мотивацией для появления новых деятелей в области кино: центр, оснащенный инновационными и современными технологиями даст возможность для реализации самых разноплановых кинопроектов.