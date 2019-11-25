Том Фелтон предложил вернуть «Гарри Поттера» со взрослыми актерами

На такое поттероманы определенно бы посмотрели.
Хоть сейчас все будущее Волшебного мира сосредоточено на франшизе «Фантастических тварей», поклонники Джоан Роулинг держат ухо востро, ловя намеки на возможное продолжение истории самого Гарри Поттера.
И в одном из недавних интервью Том Фелтон, на протяжении восьми фильмов «поттерианы» игравший весьма неприятного Драко Малфоя, заявил, что, если в будущем появится фильм, в котором герои будут уже взрослыми, он непременно воспользуется случаем в нем сняться. Когда его спросили, готов ли он вернуться к своему персонажу, Фелтон заявил:
Вернуться в Хогвартс еще раз? Да, я бесконечно горжусь молодым Драко, поэтому любой шанс сыграть эту роль вновь будет бесценен.
Правда, тут же актер пошутил, что куда интереснее для актерского состава было бы попробовать свои силы в других ролях.
Я думаю, Руперт должен сыграть Драко, я буду играть Гермиону, Дэн может сыграть Добби, а Эмма может стать Хагридом, идеальное воссоединение!
Однако потом Том добавил, что «если бы был еще один шанс всем вместе попасть в другой фильм, то они все бы воспользовались возможностью стать его частью».
Напомним, в конце заключительного фильма саги герои спустя 19 лет после того, как они сами покинули школу, отправляют в Хогвартс собственных детей. И, поскольку актеры сейчас приближаются к тому же возрасту, в котором их персонажей можно увидеть в последние моменты ленты, Том считает, что это самое подходящее время объединиться для нового фильма.
Правда, сама Роулинг пока явно не рассматривает возможность такого продолжения вселенной Гарри Поттера и отдает все свое внимание «Фантастическим тварям». Триквел ленты выйдет на экраны в ноябре 2021 года.