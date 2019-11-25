Сценаристы «Мстителей: Финал» объяснили, почему Тони Старк должен был умереть

Теперь потеря выглядит более логичной.
Смерть Тони Старка на последних минутах блокбастера «Мстители: Финал» стала сокрушительным ударом по поклонникам, заставив людей в кинотеатрах буквально плакать от огорчения и сочувствия. Авторов сценария обвиняли в жестокости и сумасбродстве, но, как оказалось, идея убить Железного человека была обоснованной и логичной.
В интервью изданию Vanity Fair Кристофер Маркус заявил, что непрерывное движение по успешному пути рано или поздно ведет к затуханию интереса у зрителей. А вот когда что-то важное заканчивается, появляется возможность судить, насколько великим оно было. Сценарист привел для сравнения финал «Великого Гэтсби»:
Если бы в конце они сели в машину и уехали, разве мы бы задавались вопросом, что будет дальше? Нет, мы бы просто это не запомнили.
Коллега Маркуса Стивен Макфили признался, что судьба Старка, прошедшего огромный путь от «дерзкого миллиардера-плейбоя» до того, кто жертвует собой ради спасения вселенной, была предрешена еще в 2015 году. Именного тогда сценаристы поняли, что Железный человек никогда не станет выглядеть в глазах фанатов лучше, чем если пожертвует своей жизнью.
А Джо Руссо отметил, что сюжетные линии Старка и Стива Роджерса были созданы, чтобы уравновесить друг друга.
После того как вы убиваете любимого персонажа, такого как Тони, вы должны оставлять надежду в конце фильма, и ее может дать лишь другой, не менее важный герой,
— заявил режиссер «Мстителей».
Также он высказал предположение, что, если бы смерть настигла и Железного человека, и Капитана Америку, зрители остались бы в ступоре.
Наше намерение заключалось не в том, чтобы уничтожать людей. Мы лишь хотели рассказать сложную и многогранную историю таким образом, чтобы зрители испытали разные эмоции,
— заключил Руссо.
Еще одним героем «Мстителей: Финал», чья жизнь неожиданно прервалась, стала Черная вдова. Но новая встреча с ней, пусть и показывающая события более ранних лет, состоится уже через несколько месяцев. Сольник Наташи Романофф стартует в кинотеатрах 30 апреля 2020 года.