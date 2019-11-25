Пн, 25.11.2019
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Сценаристы «Мстителей: Финал» объяснили, почему Тони Старк должен был умереть

Robert Downey Jr.

ФОТО: /AP

Теперь потеря выглядит более логичной.

Смерть Тони Старка на последних минутах блокбастера «Мстители: Финал» стала сокрушительным ударом по поклонникам, заставив людей в кинотеатрах буквально плакать от огорчения и сочувствия. Авторов сценария обвиняли в жестокости и сумасбродстве, но, как оказалось, идея убить Железного человека была обоснованной и логичной.

В интервью изданию Vanity Fair Кристофер Маркус заявил, что непрерывное движение по успешному пути рано или поздно ведет к затуханию интереса у зрителей. А вот когда что-то важное заканчивается, появляется возможность судить, насколько великим оно было. Сценарист привел для сравнения финал «Великого Гэтсби»:

Если бы в конце они сели в машину и уехали, разве мы бы задавались вопросом, что будет дальше? Нет, мы бы просто это не запомнили.

ФОТО: /AP

Коллега Маркуса Стивен Макфили признался, что судьба Старка, прошедшего огромный путь от «дерзкого миллиардера-плейбоя» до того, кто жертвует собой ради спасения вселенной, была предрешена еще в 2015 году. Именного тогда сценаристы поняли, что Железный человек никогда не станет выглядеть в глазах фанатов лучше, чем если пожертвует своей жизнью.

А Джо Руссо отметил, что сюжетные линии Старка и Стива Роджерса были созданы, чтобы уравновесить друг друга.

После того как вы убиваете любимого персонажа, такого как Тони, вы должны оставлять надежду в конце фильма, и ее может дать лишь другой, не менее важный герой,

— заявил режиссер «Мстителей».

Также он высказал предположение, что, если бы смерть настигла и Железного человека, и Капитана Америку, зрители остались бы в ступоре.

Наше намерение заключалось не в том, чтобы уничтожать людей. Мы лишь хотели рассказать сложную и многогранную историю таким образом, чтобы зрители испытали разные эмоции,

— заключил Руссо.

Еще одним героем «Мстителей: Финал», чья жизнь неожиданно прервалась, стала Черная вдова. Но новая встреча с ней, пусть и показывающая события более ранних лет, состоится уже через несколько месяцев. Сольник Наташи Романофф стартует в кинотеатрах 30 апреля 2020 года.

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