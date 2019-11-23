«Сирота Бруклин»: смотри трейлер яркой картины Эдварда Нортона

Фильм «Сирота Бруклин» не назовешь режиссерским дебютом Эдварда Нортона (ранее он ставил комедию Keeping the Faith). Однако именно этот проект был для актера особенным – Нортону понадобилось немало лет на написание сценария и выпуск картины на большие экраны.

Все началось в 2000-м году, когда Эдвард Нортон приобрел права на экранизацию романа американского писателя Джонатана Летема, который рассказывает о детективе с синдромом Туретта. После этого для съемок никак не находилось подходящего времени, да и к написанию сценария Нортон приступил аж в 2014-м. Он адаптировал историю по-своему, переместив события из современности в 1950-й год. Это дало возможность снимать фильм с элементами неонуара, делая акцент на стильных деталях. Помимо этого, Нортон решил усложнить сюжет, добавив к нему отрицательного персонажа в лице Рэндолфа Мозеса (в исполнении Алека Болдуина). Он стал прототипом Роберта Мозеса – знаменитого застройщика Нью-Йорка.