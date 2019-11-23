Том Хэнкс такой добрый, что… ТОП-10 историй об актере, которые растопят ваше сердце

Том Хэнкс дал интервью газете The New York Times, где его назвали самым милым актёром Голливуда и попросили читателей рассказать о том, как он проявляет доброту к обычным людям. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Самые яркие примеры приводит издание Bored Panda.

Том Хэнкс ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Однажды Тома Хэнкса пригласили на радио KCRW. Актер пришел в студию и заметил потрепанное ковровое покрытие. Он тут же выписал чек на новое.

Том Хэнкс ФОТО: TIZIANA FABI/AFP

Как-то раз Хэнкс заплатил за незнакомца, который стоял за ним в очереди в ресторане быстрого питания In-N-Out.

Когда в Риме снимался фильм «Ангелы и демоны», Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки.

Том Хэнкс проводил невесту с отцом ФОТО: DR/Stella Pictures

Актер от руки написал благодарственные записки каждому члену съемочной группы своего нового фильма «Прекрасный день по соседству».

Том Хэнкс ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Будучи на экскурсии в Белом доме, Хэнкс заглянул в местный пресс-центр. Он решил облегчить труд журналистов, заказав для них кофемашину за $2000.

Том Хэнкс ФОТО: Personalities/©TopFoto

Соседи Хэнкса из штата Айдахо, где у него есть дом, рассказывают, что в сезон пожаров он активно помогает экстренным службам.

Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон ФОТО: Matt Sayles/AP

Актер нередко отвечает на письма поклонников, подписывая каждое послание собственноручно. Фанаты хранят их как реликвии.

А еще Хэнкс никогда не отказывает, если его просят сделать селфи. Так было даже во время съемок «Форреста Гампа».

Том Хэнкс ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

А однажды актер согласился записать видеообращение к девушке, которая нравилась его поклоннику, с просьбой пойти с ним на свидание.