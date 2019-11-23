Сб, 23.11.2019
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Том Хэнкс такой добрый, что… ТОП-10 историй об актере, которые растопят ваше сердце

Том Хэнкс

ФОТО: Lacey Terrell/AP

Раньше все рассказывали друг другу о том, насколько крут Чак Норрис. Теперь у него появился конкурент, который, в отличие от Норриса, не может выжать апельсиновый сок из лимона, но зато каждый день делает этот мир чуточку добрее.

Том Хэнкс дал интервью газете The New York Times, где его назвали самым милым актёром Голливуда и попросили читателей рассказать о том, как он проявляет доброту к обычным людям. Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать. Самые яркие примеры приводит издание Bored Panda.

Том Хэнкс

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Однажды Тома Хэнкса пригласили на радио KCRW. Актер пришел в студию и заметил потрепанное ковровое покрытие. Он тут же выписал чек на новое.

Том Хэнкс

ФОТО: TIZIANA FABI/AFP

Как-то раз Хэнкс заплатил за незнакомца, который стоял за ним в очереди в ресторане быстрого питания In-N-Out.

Когда в Риме снимался фильм «Ангелы и демоны», Хэнкс лично проводил к алтарю невесту с отцом, которые не могли пройти в часовню из-за массовки.

Том Хэнкс проводил невесту с отцом

ФОТО: DR/Stella Pictures

Актер от руки написал благодарственные записки каждому члену съемочной группы своего нового фильма «Прекрасный день по соседству».

Том Хэнкс

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Будучи на экскурсии в Белом доме, Хэнкс заглянул в местный пресс-центр. Он решил облегчить труд журналистов, заказав для них кофемашину за $2000.

Том Хэнкс

ФОТО: Personalities/©TopFoto

Соседи Хэнкса из штата Айдахо, где у него есть дом, рассказывают, что в сезон пожаров он активно помогает экстренным службам.

Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон

ФОТО: Matt Sayles/AP

Актер нередко отвечает на письма поклонников, подписывая каждое послание собственноручно. Фанаты хранят их как реликвии.

А еще Хэнкс никогда не отказывает, если его просят сделать селфи. Так было даже во время съемок «Форреста Гампа».

Том Хэнкс

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

А однажды актер согласился записать видеообращение к девушке, которая нравилась его поклоннику, с просьбой пойти с ним на свидание.

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