«Зов предков»: опубликован трейлер экранизации романа Джека Лондона

В центре сюжета предстает умный и добросердечный пес Бак. Он живет на ранчо в Калифорнии в приятной семье. Однако его беззаботная и по-собачьи счастливая жизнь идет кувырком, когда воры похищают его у хозяев и продают на Аляску. В то время в диком и экзотическом Юконе ценились такие умные и сильные собаки. Однако для Бака такие резкие изменения стали настоящим испытанием. В стае ездовых собак он выполнял разнообразную работу, в частности, доставлял почту. Однако со временем он найдет свое место в жизни и станет единственным хозяином своей судьбы.