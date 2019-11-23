«Зов предков»: опубликован трейлер экранизации романа Джека Лондона

Легендарный роман "Зов предков" Джека Лондона получил девятую по счету экранизацию в виде полнометражного фильма. Первый трейлер анимационной картины на днях появился на видеохостинге YouTube. Премьера фильма "Зов предков" запланирована на февраль 2020 года.
Мировой кинематограф не только создает современные картины о супергероях, но и экранизирует старую любимую классику. Так, роман американского писателя Джека Лондона увидит свет в девятой адаптации под одноименным названием "Зов предков".
Съемками фильма по мотивам произведения 1903 года занялась студия 20th Century Fox. Режиссером анимационной приключенческой картины стал трехкратный номинант на Оскар Крис Сандерс. А главные роли в фильме сыграли Харрисон Форд, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд, Дэн Стивенс, Жан Луиза Келли и другие.
В центре сюжета предстает умный и добросердечный пес Бак. Он живет на ранчо в Калифорнии в приятной семье. Однако его беззаботная и по-собачьи счастливая жизнь идет кувырком, когда воры похищают его у хозяев и продают на Аляску. В то время в диком и экзотическом Юконе ценились такие умные и сильные собаки. Однако для Бака такие резкие изменения стали настоящим испытанием. В стае ездовых собак он выполнял разнообразную работу, в частности, доставлял почту. Однако со временем он найдет свое место в жизни и станет единственным хозяином своей судьбы.