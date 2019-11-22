«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: смотри невероятный ролик финала киносаги

Обучение девушки не закончено – Люк просто не успел подготовить её, но это не значит, что Рэй не станет настоящим джедаем. Чтобы собраться с Силой и мыслями, ей потребуется время – события нового фильма развернутся через год после событий, описанных в восьмом эпизоде «Последние джедаи». От Сопротивления практически никого не осталось – все погибли: теперь, чтобы продолжить борьбу с Первым Орденом, Повстанцы собирают новую команду.

Детали сюжета блокбастера «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» по-прежнему держатся в тайне. Известно лишь, что зрителей ожидает временной прыжок на год вперёд. В фильме появится император Палпатин в исполнении Иэна МакДайармида, причём, именно этот персонаж сыграет ключевую роль в развитии событий. Режиссёр Джей Джей Абрамс пообещал, что не будет создавать цифровую копию принцессы Леи – вместо этого были использованы отснятые ранее материалы. По словам режиссёра, он постарался органично вписать их в картину, чтобы история Леи выглядела так, будто бы Кэрри Фишер всё ещё жива.